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Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
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TRT'nin fenomen yarışmalarından ’Evet-Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti.

Ünlü ismin kaldığı hastaneden şu açıklama yapıldı:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Etiketler erkan yolaç hayatını kaybetti Erkan Yolaç öldü
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