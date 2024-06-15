  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün hesaplarda

Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün hesaplarda

Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün hesaplarda
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada SED'e ilişkin bilgi verdi.

Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakanlık ödeme SED ödemeleri sosyal ve ekonomik destek ödemeleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu