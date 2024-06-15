Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada SED'e ilişkin bilgi verdi.

Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.