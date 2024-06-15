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Bedelli de kesmedi: ''Türkiye zorunlu askerliğin alternatif üretsin''

Bedelli de kesmedi: ''Türkiye zorunlu askerliğin alternatif üretsin''
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’den askerliği reddedenler için zorunlu askerlik hizmetine alternatif seçenekler sunulmasını talep etti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’den Sünni İslam dışında dini veya felsefi inanışa sahip ebeveynlerin çocukları için uygun seçeneklere ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

 Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre komite ayrıca, askerliği reddeden ‘vicdani retçiler ve pasifistler’ için zorunlu askerlik hizmetine alternatif seçenekler sunulmasını istedi.

Komite ayrıca her devletin AİHM kararlarına uyma yükümlülüğünün altını çizdi.

Etiketler zorunlu askerlik zorunlu askerlik görevi askerlik Avrupa Konseyi türkiye
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