2 çocuğunu daha önce terk ettiği eşinin kapısına bırakıp kayıplara karıştı
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, 2 çocuğunu yaklaşık 2 ay önce terk ettiği eşinin yaşadığı apartmanın kapısına bırakan kadın kayıplara karıştı.
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, 2 çocuğunu yaklaşık 2 ay önce terk ettiği eşinin yaşadığı apartmanın kapısına bırakıp, kayıplara karıştı. Komşular, kapı önünde buldukları çocukları babasına teslim etti. Polis kaçan anneyi arıyor.
Esenyurt'ta iddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce 3 çocuğunu da alıp S.R. isimli eşini terk eden kadın 13 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki evlerine geldi. L.R. (1) ve R.R. (2) isimli çocuklarını ve eşyalarını apartmanın önüne koyan kadın, kayıplara karıştı.
S.R.'nin komşusu Enver Albayrak, kapının önündeki çocukları görünce apartmandakilere haber verdi. Apartman sakinleri çocukları tanımadığını söyleyince, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından çocukları ambulansa bindirdi.
Bu esnada gelen S.R., çocuklarının ambulansa alındığını görünce araya girdi. S.R. çocukların babası olduğunu söyleyince, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.