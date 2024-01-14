2 ilimiz kar yağışına teslim: 851 yerleşim yerinin yolu kapandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Van'da ise yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yüksekova'da 180 yerleşim yeri, Van'da ise 671 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: DHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür belirli aralıklarla yağan kar, gece etkisini arttırdı.
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İlçe merkezinde 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreyi geçti.
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Kardan dolayı ilçeye bağlı 62 köy ve 118 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.
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Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
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