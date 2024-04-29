  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ağrı’da dev hortum kamerada

Ağrı’da dev hortum kamerada

Güncelleme:

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen dev hortum kameralara yansıdı.

Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gültepe köyünde hortum meydana geldi. Sabah saatlerinde köyde oluşan metrelerce yükseklikteki hortum, kent merkezinin bazı noktalarında da görüldü.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen dev hortum kameralara yansıdı.

Vatandaşlar hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa süre sonra hortum etkisini kaybetti.

İHA

Etiketler dev hortum Ağrı doğubeyazıt hortum kamerada
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti AK Parti'de seçimin faturası kesiliyor: ''Bazı isimler görevden alınacak'' AK Parti'de seçimin faturası kesiliyor: ''Bazı isimler görevden alınacak'' Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Türkiye'nin tarihi saat kulesinde Bayrak krizi Türkiye'nin tarihi saat kulesinde Bayrak krizi Emniyet'in süper lüks otomobillerinin akıbeti olay oldu Emniyet'in süper lüks otomobillerinin akıbeti olay oldu Türkiye'nin dağda yetişen şifa deposunda hasat başladı Türkiye'nin dağda yetişen şifa deposunda hasat başladı KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı Mafya güzellik kraliçesini öldürdü Mafya güzellik kraliçesini öldürdü Türkiye'de şike iddiası! O maç sosyal medyayı salladı: TFF inceleme başlattı Türkiye'de şike iddiası! O maç sosyal medyayı salladı: TFF inceleme başlattı Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok'' Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''