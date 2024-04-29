Ağrı’da dev hortum kamerada
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen dev hortum kameralara yansıdı.
Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gültepe köyünde hortum meydana geldi. Sabah saatlerinde köyde oluşan metrelerce yükseklikteki hortum, kent merkezinin bazı noktalarında da görüldü.
Vatandaşlar hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa süre sonra hortum etkisini kaybetti.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol