200 bin dolarlık koleksiyon! Emekli doktor dünyanın dört bir yanından topladı

200 BİN DOLARLIK KOLEKSİYON

Arabaları bulmanın zor olduğunu ve birçok modeli yurt dışından getirdiğini anlatan Gedikli, "Geçiş dönemine ait 'Ford Zodiac' mavi renkte modelim var. En kıymetli modelim o. Son zamanlarda çok sahteleri de yapılıyor; ancak orijinali aşağı yukarı 10 bin dolara kadar satılabiliyor. Optimal şartlarda çok pahalı ya da ucuz olmadan bu koleksiyonu yeniden toplamaya kalksam 200 bin doları bulur. Arabaları bulmak çok zor oluyor. Model önemli, varyasyon önemli; ama önemli olan şeylerden bir tanesi de kondisyon. Ben mint ve kutulu arıyorum. Kutuları da mümkünse ilk günkü gibi arıyorum. O yüzden Türkiye'de bulmam çok mümkün olmuyor. Genelde yurt dışında buluyorum. Yurt dışından bulmak da son zamanlarda zorlaştı. Ben 1997 yılında başladığım zaman çok avantajlıydım. Çünkü çocukken kendisi toplamış olan kişiler koleksiyonlarını satıyorlardı. 60 yaşlarına gelmişlerdi Amerika'da ya da İngiltere'de. Onlardan almıştım. Hala üretilen şeyler olmadığı için başka koleksiyonculardan almak gerekiyor. İlk fabrikadan çıktığı gibi bunlara ilk defa dokunma şansımız yok. Çünkü en son üretiliş tarihi 1982 sonuçta bunu bir kişi almış ve koleksiyonuna katmış. 2000'li yılların başında Amerika'da bir kasabada, yel değirmenini tamir etmek için kasabalılar bir araya geliyor kermes gibi bir şey yapıyorlar. O sırada kasabanın yaşlılarından bir hanımefendi kocasının eski bir oyuncak dükkanının olduğunu ve dükkanda eski oyuncakların bulunduğunu söylüyor. 1960'lardan kalmış hiç ellenmemiş Matchbox'lar ortaya çıktı ve ben onlardan 3 tanesini aldım. Böylelikle ilk defa Matchbox açan kişi olabildim" diye konuştu.