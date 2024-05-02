İstanbul Valisi'nden ''gazetecilerin süpürün'' özrü

İstanbul'da polisin 1 Mayıs'ta gazetecilere yönelik tepki çeken "gazetecileri süpürün" talimatına ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül özür dileyerek "maksadını aşmıştır" dedi.

Saraçhane'de 1 Mayıs nedeniyle toplanan grupları takip eden gazetecilere yönelik polis tarafından verilen "Gazetecileri süpürün" emri canlı yayına yansımıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta polise süpürün emri hakkında açıklama yaptı.

Gül "Süpürün maksadını aştı, böyle bir şey oldu mu bilmiyorum, olduysa özür dilerim. Müdür düzeyinde talimat yok, maksadını aşmıştır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU ?

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen gruplar polis ile karşı karşıya geldi. Saraçhane'de yapılan toplanma çağırısına CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken polisin kitleyi takip eden basın çalışanlarına yönelik "Gazetecileri süpürün" emri canlı yayına yansıdı.