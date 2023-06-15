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  4. 200 milyon liralık 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırtıyor

200 milyon liralık 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırtıyor

Antalya'da suya indirilen 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırttı. 200 milyon liraya mal olan tekne, aynı anda 1.163 misafir ve 50 personel taşıyabiliyor.

200 milyon liralık 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırtıyor - Resim: 1

Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş adamı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi. 

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200 milyon liralık 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırtıyor - Resim: 2

Aynı anda bin 163 misafir ve 50 personeli taşıyabilen teknenin yapımında bin ton çelik kullanıldı. Tüm iç dizayn ve dekorasyonları tamamlanıp denize indirilen tekne, dualar eşliğinde hizmete başladı. 

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200 milyon liralık 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırtıyor - Resim: 3

Deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulan tekne, sahibi Hasan Çavuşloğlu tarafından misafirlere gezdirildi.

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200 milyon liralık 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırtıyor - Resim: 4

5 yıldızlı oteli aratmıyor
Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.

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