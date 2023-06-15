200 milyon liralık 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırtıyor
Antalya'da suya indirilen 5 katlı tur teknesi görenleri şaşırttı. 200 milyon liraya mal olan tekne, aynı anda 1.163 misafir ve 50 personel taşıyabiliyor.
Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş adamı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi.
Aynı anda bin 163 misafir ve 50 personeli taşıyabilen teknenin yapımında bin ton çelik kullanıldı. Tüm iç dizayn ve dekorasyonları tamamlanıp denize indirilen tekne, dualar eşliğinde hizmete başladı.
Deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulan tekne, sahibi Hasan Çavuşloğlu tarafından misafirlere gezdirildi.
5 yıldızlı oteli aratmıyor
Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.