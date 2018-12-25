2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu ?
2019 yılı asgari ücreti 2.020 TL olarak belirlendi. Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi'ne de zam gelmiş oldu. İşte 2019 AGİ zamları...
2019 yılı için asgari ücret net 2020 lira olarak açıklandı.
Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.
İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları..
EŞİ ÇALIŞMAYANLAR
Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL