2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu ?

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL



Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL



Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL



Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL



Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL



Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL