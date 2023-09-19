25 bin TL maaş + konaklama + yemek veriyorlar ama... Kimse bu işi istemiyor!

Tokat'ta büyükbaş ve küçükbaş sahipleri aylık 20-25 bin lira maaş ile tüm giderleri hayvan sahiplerine olmasına rağmen deneyimli çoban bulmakta zorluk çektiklerini belirtti. Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, "Özellikle son birkaç yıldır, ülke genelindeki en büyük sorunlardan bir tanesi çoban bulma sıkıntısıdır. Şu an çoban bulamadığımız için birçok işletme kapatılıyor. 10-15 yıl önce 'Çoban lazım' dediğimiz zaman çok rahat bir şekilde bulabilirdik. Fakat son yıllarda özellikle 3-5 yıl içinde artık çoban bulma imkanımız hiç kalmadı. Kimse çobanlık yapmak istemiyor. Şu anda da Afgan, Suriyeli, Iraklı insanlar bu işe yöneliyorlar. Fakat buradaki sıkıntımız ise hem çok yüksek fiyatlardan kapı açıyorlar. Hem de 20-25 bin liraya deneyimli çoban bulamıyoruz. Yemesi, konaklaması her şeyi veriyorsunuz ama 20-25 bin lira maaş ile çoban bulamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.