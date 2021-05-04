3 boyutlu yazıcıyla yapılan ilk ev!

AA muhabirine konuşan çift evde fark edilen ilk detayın ses yalıtımı olduğunu vurguladı. Lutz, ev için "Çok güzel" ifadesini kullanan Lutz, "Ses ve ısı yalıtımı çok iyi" olduğunu söyledi. Eşi Dekkers ise evin tıpkı bir sığınak gibi güvende hissettirdiğini belirti.