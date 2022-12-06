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3 muhtemel adaya karşı Erdoğan'ın oylarında dikkat çeken değişim!

2023 seçimleri öncesinde yapılan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Yöneylem Araştırma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut oy oranını muhalefetin muhtemel 3 adayının oy oranıyla karşılaştırdı. İşte aday olmaları durumunda, Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu,'nun ve Yavaş'ın oyları ve son oy oranlarına göre değişimi....

3 muhtemel adaya karşı Erdoğan'ın oylarında dikkat çeken değişim! - Resim: 1

Yöneylem Araştırma’nın kasım anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı üç olası muhalefet adayı da kazanıyor. Ancak Erdoğan’ın üç adaya karşı önceki aya göre oylarını artırdığı görülüyor.

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3 muhtemel adaya karşı Erdoğan'ın oylarında dikkat çeken değişim! - Resim: 2

Üç olasılık içerisinde en yüksek oya ulaşan yüzde 55,5’le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş  oldu. Erdoğan, Yavaş’la yarıştığında oyu yüzde 37 olarak ölçülüyor.

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3 muhtemel adaya karşı Erdoğan'ın oylarında dikkat çeken değişim! - Resim: 3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa Erdoğan karşısında yüzde 49,5 oy oranıyla kazanıyor. Erdoğan’ın bu senaryoda oyu yüzde 41,4 oluyor.

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3 muhtemel adaya karşı Erdoğan'ın oylarında dikkat çeken değişim! - Resim: 4

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’lı senaryonun neredeyse başa baş olduğu görülüyor.

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