3 muhtemel adaya karşı Erdoğan'ın oylarında dikkat çeken değişim!
2023 seçimleri öncesinde yapılan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Yöneylem Araştırma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut oy oranını muhalefetin muhtemel 3 adayının oy oranıyla karşılaştırdı. İşte aday olmaları durumunda, Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu,'nun ve Yavaş'ın oyları ve son oy oranlarına göre değişimi....
Yöneylem Araştırma’nın kasım anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı üç olası muhalefet adayı da kazanıyor. Ancak Erdoğan’ın üç adaya karşı önceki aya göre oylarını artırdığı görülüyor.
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Üç olasılık içerisinde en yüksek oya ulaşan yüzde 55,5’le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Erdoğan, Yavaş’la yarıştığında oyu yüzde 37 olarak ölçülüyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa Erdoğan karşısında yüzde 49,5 oy oranıyla kazanıyor. Erdoğan’ın bu senaryoda oyu yüzde 41,4 oluyor.
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Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’lı senaryonun neredeyse başa baş olduğu görülüyor.
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