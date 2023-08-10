36 kişinin hayatını kaybettiği yangından korkunç anlar... Kendilerini denize attılar

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen Jr, düzenlediği basın toplantısında, birçok ev ve iş yerinin yangınlar nedeniyle tamamen yıkıldığını ve limandaki teknelerin "ciddi zarar" gördüğünü söyledi. Bissen Jr, Maui'deki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin hala zor olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın "neredeyse tamamen yandığını" dile getirdi. Hawaii Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Ed Sniffen da düzenlediği basın toplantısında, 11 binden fazla kişinin Maui'den uçakla tahliye edildiğini söyledi.