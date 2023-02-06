4 büyüklerden depremzedeler için yardım kampanyası
Kahramanmaraş'ta merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası 4 büyük kulüp, yardım kampanyası başlattığını duyurdu.
Kahramanmaraş'ta merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi.
Süper Lig'in köklü kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor depremzedeler için harekete geçti. Dev kulüpler depremden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışması başlattı.
Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından yardım için çalışmalara başlandığını şöyle açıkladı:
"Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa ile birlikte birçok ilimizde hissedilen ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan deprem felaketi sonrasında Kulübümüz adımlar atmak için hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz."
Galatasaray, depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını şöyle belirtti:
"Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz."
Beşiktaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyeceğini şöyle duyurdu:
"Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir. Düzenlenecek yardım kampanyasıyla ilgili detaylar önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."