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4 ilde yoğun kar yağışı: 681 yerleşim yerinin yolu kapandı

Yurdun doğusunda kara kış yüzünü gösterdi. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 681 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: AA
4 ilde yoğun kar yağışı: 681 yerleşim yerinin yolu kapandı - Resim: 1

Van'ın kırsal bölgelerinde dün akşam etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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4 ilde yoğun kar yağışı: 681 yerleşim yerinin yolu kapandı - Resim: 2

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu kapandı.

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4 ilde yoğun kar yağışı: 681 yerleşim yerinin yolu kapandı - Resim: 3

Belediye ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

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4 ilde yoğun kar yağışı: 681 yerleşim yerinin yolu kapandı - Resim: 4

Muş'ta 2 gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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