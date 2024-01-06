4 ilde yoğun kar yağışı: 681 yerleşim yerinin yolu kapandı

Belediye ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.