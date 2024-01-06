4 ilde yoğun kar yağışı: 681 yerleşim yerinin yolu kapandı
Yurdun doğusunda kara kış yüzünü gösterdi. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 681 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak: AA
Van'ın kırsal bölgelerinde dün akşam etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu kapandı.
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Belediye ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.
Başkale ilçesinde de kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
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Muş'ta 2 gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
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