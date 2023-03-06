45 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketinin telsiz kayıtları ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından itfaiye ekiplerinin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı 04.17'de Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki binaların yıkılması Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.
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Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin itfaiye merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.
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Depremden hemen sonra itfaiye telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:
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İtfaiye 1: Komuta bütün arkadaşları göreve çağıralım acil.
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