45 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketinin telsiz kayıtları ortaya çıktı

Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin itfaiye merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.