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  3. 15 Kasım 2018 11:20

Zorunlu BES'te yeni dönem başlıyor

Çalışanlara ikinci emeklilik getirecek zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2017 yılı itibarıyla başlamıştı. Öncelikle çok çalışanı olan şirketler sisteme dahil oldu.

Zorunlu BES'te yeni dönem başlıyor

Çalışanlara ikinci emeklilik getirecek zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2017 yılı itibarıyla başlamıştı. Öncelikle çok çalışanı olan şirketler sisteme dahil oldu.

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Zorunlu BES'te yeni dönem başlıyor

Şimdi ocak ayı itibarıyla sıra küçük işletmelere geldi. 5 ile 9 çalışanı arasında personeli olan şirketler de 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sisteme dahil olacak.

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Zorunlu BES'te yeni dönem başlıyor

Bu şirketlerde çalışan 45 yaş altındaki sigortalılar BES'e girecek ve birikimleri için bir hesap açılacak.

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Zorunlu BES'te yeni dönem başlıyor

Bütün bu işlemleri işveren yapacak ve bir BES şirketiyle anlaşarak çalışanlarını oraya kaydettirip primlerini ödeyecek. Bu sistemde ilk başta çalışanlar zorunlu olarak kayıt oluyorlar.

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