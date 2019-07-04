5 bin yıllık sır çözüldü !
Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır Piramitleri'yle ilgili tesadüfen yapılan keşif binlerce yıllık sırrı aydınlattı.
Kuzey Afrika'da Nil Nehri civarında hüküm süren Antik Mısır Medeniyeti'ne dair her geçen gün yeni bulgulara erişiliyor.
MÖ. 3 binli yıllara dayanan medeniyet yalnızca arkeologların değil aynı zamanda tarih meraklısı çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.
Mısır Piramitleri'nin günümüze kadar nasıl ayakta kaldığına dair yapılan yeni çalışmalar, dev yapıların gizemini çözme konusunda büyük katkı sağlıyor.