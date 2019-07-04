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  3. 04 Temmuz 2019 11:10

5 bin yıllık sır çözüldü !

Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır Piramitleri'yle ilgili tesadüfen yapılan keşif binlerce yıllık sırrı aydınlattı.

5 bin yıllık sır çözüldü !

Kuzey Afrika'da Nil Nehri civarında hüküm süren Antik Mısır Medeniyeti'ne dair her geçen gün yeni bulgulara erişiliyor.

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5 bin yıllık sır çözüldü !

MÖ. 3 binli yıllara dayanan medeniyet yalnızca arkeologların değil aynı zamanda tarih meraklısı çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.

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5 bin yıllık sır çözüldü !

Mısır Piramitleri'nin günümüze kadar nasıl ayakta kaldığına dair yapılan yeni çalışmalar, dev yapıların gizemini çözme konusunda büyük katkı sağlıyor.

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5 bin yıllık sır çözüldü !

İngiltere'de yayınlanan "The Nile: Egypt’s Great River" adlı yeni bir televizyon programı, Mısır Piramitleri'ni mercek altına alıyor.

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