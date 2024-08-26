50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi: İşte faizsiz kredi veren bankalar...

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASINDA TARİH UZATILDI

Bankaların sıfır faizli kredi fırsatları, güncellenen yeni rakamlar ve tarihlerle devam ediyor. İşte bu sıfır faizli kredi kampanyasına dair merak edilen detaylar ve yeni güncellemeler...





