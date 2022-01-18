50'den fazla estetik ameliyatı olan fenomen yüz felci geçirdi
50'den fazla estetik ameliyatı geçiren 45 yaşındaki Arjantinli sosyal medya fenomeni Sabrina Sabrok, fazla botoks ve dudak dolgusu nedeniyle yüz felci geçirdi.
Gerçek adı Lorena Fabiana Colotta olan Sabrina Sabrok, Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip.
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50'den fazla ameliyat geçiren ve şeytanla düzenli olarak görüştüğünü iddia eden fenomen, çok fazla botoks ve dudak dolgusu kullandığı için yüzünün sağ tarafında felç geçirdiğini
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50'den fazla ameliyat geçiren ve şeytanla düzenli olarak görüştüğünü iddia eden fenomen, çok fazla botoks ve dudak dolgusu kullandığı için yüzünün sağ tarafında felç geçirdiğini
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Zar zor gülümseyebildiğini belirten fenomen isim, estetik ameliyatların sonrasında istediği görüntüye kavuşmaktan mutlu olduğunu belirtti.
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