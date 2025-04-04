533 suç kayıtlıi, 174 suçtan aranan firari 9 yıl sonra yakalandı

İstanbul’da operasyon düzenleyen polis daha önceden 533 suç kaydı bulunan emekli muhasebeci Abdurrahim L.(70)'yi gözaltına aldı. 174 farklı suçtan da aranması olduğu öğrenilen şüphelinin hakkında toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 9 yıldır firari olarak arandığı ortaya çıktı. Şüpheli cezaevine teslim edildi.