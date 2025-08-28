  1. Anasayfa
Benzinden sonra motorine de zam geliyor

Güncelleme:

Benzine gelen zammın ardından motorine de zam bekleniyor. Zamlı tarife cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Brent petrolde yaşanan düşüşe rağmen dolar kurundaki artış, benzin fiyatlarına zam olarak yansımıştı. İstanbul'da benzinin litresi 52,83 TL, Ankara’da 53,62 TL, İzmir’de ise 53,95 TL’ye yükselmişti.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgiye göre, şimdi de motorine zam geliyor. Cuma gece yarısından itibaren motorine en az 1 TL zam gelmesi bekleniyor. 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 28 Ağustos Perşembe günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,62 TL
Motorin fiyatı: 53,07 TL 
LPG fiyatı: 28,01 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,83 TL 
Motorin fiyatı: 52,13 TL
LPG fiyatı: 28,10 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,95 TL 
Motorin fiyatı: 53,42 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,83 TL
Motorin fiyatı: 54,26 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,94 TL
Motorin fiyatı:  54,44 TL
LPG fiyatı: 27,66 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,79 TL
Motorin fiyatı: 53,30 TL
LPG fiyatı: 27,45 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,37 TL
Motorin fiyatı: 53,85 TL
LPG fiyatı: 27,17 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,59 TL
Motorin fiyatı: 54,09 TL
LPG fiyatı: 27,24 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,71 TL 
Motorin fiyatı: 54,16 TL
LPG fiyatı: 28,59 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,03 TL 
Motorin fiyatı: 53,51 TL
LPG fiyatı: 27,89 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  54,40 TL 
Motorin fiyatı: 53,85 TL
LPG fiyatı: 28,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,36 TL
Motorin fiyatı: 53,83 TL
LPG fiyatı: 26,66 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,43 TL 
Motorin fiyatı:  53,86 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,42 TL 
Motorin fiyatı: 53,86 TL
LPG fiyatı: 27,98 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,06 TL 
Motorin fiyatı: 54,49 TL
LPG fiyatı: 28,97 TL

Etiketler benzin motorin zam akaryakıt
