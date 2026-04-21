6 belde seçime gidiyor: Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu

YSK'nın aldığı karar doğrultusunda; belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde 7 Haziran Pazar günü belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla ara seçim yapılacak. Bu kapsamda, seçime katılma yeterliliğine sahip 27 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekimi gerçekleştirildi.