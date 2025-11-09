6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anları kamerada

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste dün sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan kimyasal maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı ve yandaki bir binanın çatısına da sıçradı.