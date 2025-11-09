  1. Anasayfa
  4. 6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anları kamerada

6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anları kamerada

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anları kamerada - Resim: 1

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste dün sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan kimyasal maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı ve yandaki bir binanın çatısına da sıçradı. 

6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anları kamerada - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anları kamerada - Resim: 3

Yangının ardından bugün tesisin içi görüntülendi. Tesisin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve içerideki ürünlerin küle döndüğü görüldü. 

6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anları kamerada - Resim: 4

Ayrıca, yangının ilk anlarına ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine ilişkin yeni cep telefonu kamerası kayıtları da ortaya çıktı. 

