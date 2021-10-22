6 yıl erken emekli olabilirsiniz: Emeklilikte yaş ve prim şartı değişti

Sigortalı olarak çalışma hayatına devam etmekte olan kadınlar için en önemli avantajlardan bir tanesi de doğum borçlanması. SGK prim ödemeleri geriye dönük olarak doğum borçlanması kapsamında avantajlar sunuyor. Bu sayede her sene binlerce kadın daha erken emekli olmak için fırsatları elde edebiliyor. Sigortalı bir biçimde çalışma hayatına devam etmekte olan kadınlar için böyle fırsatların verilmesi herkesin hayatını kolaylaştırıyor.