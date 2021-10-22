6 yıl erken emekli olabilirsiniz: Emeklilikte yaş ve prim şartı değişti
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yaş ve prim şartında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Sigortalı çalışırken doğum yapan kadınlara en fazla 3 çocuk için borçlanma tanınacak. 3 çocuğu olan bir kadın, 6 yıl erken emekli olabilecek.
Sigortalı olarak çalışma hayatına devam etmekte olan kadınlar için en önemli avantajlardan bir tanesi de doğum borçlanması. SGK prim ödemeleri geriye dönük olarak doğum borçlanması kapsamında avantajlar sunuyor. Bu sayede her sene binlerce kadın daha erken emekli olmak için fırsatları elde edebiliyor. Sigortalı bir biçimde çalışma hayatına devam etmekte olan kadınlar için böyle fırsatların verilmesi herkesin hayatını kolaylaştırıyor.
6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Kadınların öncelikle sigortalı bir biçimde çalışma hayatına devam ettikleri sürede doğum yapmaları ve çocukların sağ olması gerekir. En fazla 3 çocuk için borçlanma fırsatları sunulur. Her çocuk için 2 yıl borçlanma fırsatı verilmesinden dolayı sigortalı çalışırken doğum yapan kadınlar tam 6 yıl erken emekli olma haklarını elde edebiliyor.
NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?
İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,
Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri "SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA" adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.