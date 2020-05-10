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  3. 10 Mayıs 2020 13:08

65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı.

65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı

Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Sultangazi meydanına gelenlerden bazıları koşarken, bazıları yürüyüş yaptı.

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65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı

Beyoğlu'nda da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü.

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65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı

Kasımpaşa'da uygulamadan bir saat erken sokağa çıkan 93 yaşındaki yaşlı adamın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapattığı ve gerekli önlemleri almadan sokakta yürüdüğü görüldü.

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65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı

Dolapdere'de yine bir saat erkenden sokağa çıkan ve dışarıda görüntülenen bir kişi "Evim hemen burada, bir hava alayım dedim. Elli gündür evdeyim, mağduriyetim var"dedi.

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