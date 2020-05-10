65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı.
Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Sultangazi meydanına gelenlerden bazıları koşarken, bazıları yürüyüş yaptı.
Beyoğlu'nda da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü.
Kasımpaşa'da uygulamadan bir saat erken sokağa çıkan 93 yaşındaki yaşlı adamın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapattığı ve gerekli önlemleri almadan sokakta yürüdüğü görüldü.