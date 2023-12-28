''74 torunum var, 5 tanesi cephede, hepsini vatan için feda ederim''

Gürbak’ın dedesi 78 yaşındaki Mehmet Gürbak, “Torunuma geçmiş olsun. Ortalıkta bir şeytan üçgeni var. Burada o şeytanların eline bırakmayız bu ülkeyi. 21 evladım var. 74 torunum var, 5 tanesi cephede. Kendim de içinde gerekirse hepsini vatan için feda ederim. Hainlere vatan bırakmayız, bundan herkes emin olsun. Bu vatan dedelerimizin kanı ve teri ile kazanıldı. O insanlara yazık, büyük şeytanların oyununa düşüyorlar” diye konuştu.