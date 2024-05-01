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FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı

FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 325 bin azalarak 8 milyon 488 bine düştü.

Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 680 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Beklentilerin altında kalan açık iş sayısı, şubat ayında 8 milyon 813 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısı, eyalet ve yerel yönetim eğitimi sektöründe artarken, inşaat ile finans ve sigorta sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı da aynı dönemde 281 bin azalarak 5 milyon 500 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da söz konusu dönemde 339 bin azalışla 5 milyon 200 bine düştü.

Etiketler abd FED faiz karar
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