8 bankadan faizsiz kredi kampanyası: İşte faizsiz kredi almak için gereken şartlar...

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

İşte 8 bankanın faizsiz kredi şartları...