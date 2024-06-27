8 bankadan faizsiz kredi kampanyası: İşte faizsiz kredi almak için gereken şartlar...
Faiz oranlarının yüksek olması tüketicileri kredilerden uzaklaştırırken bankalar, üst limiti 30.000 TL'ye çıkarak faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi.
Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.
Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.
Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.
İşte 8 bankanın faizsiz kredi şartları...
AKBANK
10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 3 ay vadeli taksitli avansı %0 faizle kullanma imkanı sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.
ALBARAKA
Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.
Kredi tutarı: 15.000TL
Vade:6
Faiz oranı: 0
GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere özel 11 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi. fırsatı.
Kredi tutarı 20.000
Vade: 6
Faiz oranı: 0%
Aylık taksit tutarı: 3333,33