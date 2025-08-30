9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalanan şüphelinin savunması şok etkisi yarattı
Diyarbakır'da 9 yaşındaki bir çocuk güpegündüz sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan bir kişinin elinden yardım istediği mahalle esnafı sayesinde kutulmuştu. Minik çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin savunmasında "Geçinemiyordum, cezaevine girmek için yaptım" dediği ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, 27 Ağustos'ta öğle saatlerinde Diyarbakır'da Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana geldi.
G.K., tişörtünden tuttuğu erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştı.
Bu sırada çocuğun ağlayarak 'ağabey beni kurtar' dediği inşaat malzemeleri satan esnaf A.A. (42), G.K.'ya müdahale etti.
Çocuk, G.K.’nın elinden kaçıp kurtuldu. A.A.'ın ise şüpheliye müdahale ederken attığı yumruğun parke standına denk gelmesiyle 2 parmağı kırıldı. Şüpheli kaçarken, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.
