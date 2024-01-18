90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak

Avusturya’dan özel ekip geleceğini ifade eden Müdür Fidan, “Avusturya'dan özel ekip gelecek. Heyelan bölgesiyle ilgili ayrı bir proje çalışıyoruz. Avusturya'dan bu konularla ilgili uzman ekip gelecek. Hatta 29 Ocak'ta gelecek. Gelip, oraya has, o heyelana has özel bir çözüm, heyelanı yukarıda tutma, yukarıda engelleme amaçlı çözüme yönelik bir çalışmamız devam ediyor. Tüneli de oraya kadar, heyelanlara kadar uzatma konusu da aklımızda. 60 metrelik uzatma sadece tünelin hemen üst kısmından gelen malzemeyi tutacak” diye konuştu.