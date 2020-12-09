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  3. 09 Aralık 2020 10:20

ABD, Romanya derken... Gizemli monolitler İngiltere'de ortaya çıktı

İlk olarak ABD'de görüldü iki gün sonra ise bir anda ortadan kayboldu. Yetkililer gizemli monolitin kimler tarafından dikildiğini araştırırken o metal nesne aniden Romanya'da ortaya çıktı. "Uzaylılar mı?" sorusu tartışılıyordu ki bu kez de İngiltere'nin Wight Adası'nda bir monolite rastlandı.

ABD, Romanya derken... Gizemli monolitler İngiltere'de ortaya çıktı

İlk olarak ABD'de görüldü iki gün sonra ise bir anda ortadan kayboldu. Yetkililer ABD'nin Utah eyaletinde çölde karşılaştıkları gizemli monolitin kimler tarafından dikildiğini araştırırken o metal nesne aniden Romanya'da ortaya çıktı. "Uzaylılar mı?" sorusu tartışılıyordu ki bu kez de İngiltere'nin Wight Adası'nda bir monolite rastlandı. Farklı ülkelerde ortaya çıkması Türkiye'de de paniğe neden oldu. Vatandaşlar "Türkiye'de de görüldü mü?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki gizem zincirinin perde arkasında ne var?

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ABD, Romanya derken... Gizemli monolitler İngiltere'de ortaya çıktı

O monolitler bir anda ortaya çıktı ertesi gün kayboldu!

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ABD, Romanya derken... Gizemli monolitler İngiltere'de ortaya çıktı

ABD ve Romanya'da benzerleri görülen monolitler şimdi de İngiltere'nin Wight Adası'nda keşfedildi.

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ABD, Romanya derken... Gizemli monolitler İngiltere'de ortaya çıktı

Gizemli metal nesne 6 Aralık'ta adanın Compton Plajı'nda köpeğini gezdiren bir adam tarafından fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sahilde ayakta duran monolitleri gösteriyor.

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