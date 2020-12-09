ABD, Romanya derken... Gizemli monolitler İngiltere'de ortaya çıktı
İlk olarak ABD'de görüldü iki gün sonra ise bir anda ortadan kayboldu. Yetkililer gizemli monolitin kimler tarafından dikildiğini araştırırken o metal nesne aniden Romanya'da ortaya çıktı. "Uzaylılar mı?" sorusu tartışılıyordu ki bu kez de İngiltere'nin Wight Adası'nda bir monolite rastlandı.
İlk olarak ABD'de görüldü iki gün sonra ise bir anda ortadan kayboldu. Yetkililer ABD'nin Utah eyaletinde çölde karşılaştıkları gizemli monolitin kimler tarafından dikildiğini araştırırken o metal nesne aniden Romanya'da ortaya çıktı. "Uzaylılar mı?" sorusu tartışılıyordu ki bu kez de İngiltere'nin Wight Adası'nda bir monolite rastlandı. Farklı ülkelerde ortaya çıkması Türkiye'de de paniğe neden oldu. Vatandaşlar "Türkiye'de de görüldü mü?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki gizem zincirinin perde arkasında ne var?
ABD ve Romanya'da benzerleri görülen monolitler şimdi de İngiltere'nin Wight Adası'nda keşfedildi.