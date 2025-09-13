Açlık sınırı asgari ücreti geçti, yoksulluk sınırı ise 4'e katladı
DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) Ağustos 2025 verilerine göre Türkiye’de açlık sınırı 26 bin TL’yi aşarken yoksulluk sınırı 90 bin TL’ye dayandı.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) Ağustos 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 149 lira olurken, yoksulluk sınırı 90 bin 450 liraya ulaştı. Tek başına yaşayan bir kişi için belirlenen yoksulluk sınırı ise 42 bin 234 lira oldu.
Raporda, yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenmesi için gerekli aylık gıda harcaması 7 bin 347 lira, yetişkin bir kadın için 6 bin 969 lira, 15-18 yaş grubundaki genç için 7 bin 281 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için ise 4 bin 553 lira olarak hesaplandı.
Barınma, ulaşım, sağlık, eğitim, enerji ve diğer harcamalar da dahil edildiğinde bir ailenin aylık toplam harcama ihtiyacı 90 bin 450 liraya çıktı. Temmuz ayında açlık sınırı 25 bin 952 lira, yoksulluk sınırı ise 89 bin 768 lira olarak açıklanmıştı.
BİSAM verilerine göre, bir ailenin günlük gıda harcaması 871 lira 64 kuruşu buldu. Günlük harcamalar içinde en yüksek pay 272 lira ile meyve-sebze grubuna ait oldu. Onu 219 lira ile süt ve süt ürünleri, 164 lira ile et-tavuk-balık izledi. Ekmek için 78 lira, yağ için 43 lira, yumurta için 14 lira, şeker ve tatlandırıcı ürünler için ise 21 lira harcama gerekti.