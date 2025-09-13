Açlık sınırı asgari ücreti geçti, yoksulluk sınırı ise 4'e katladı

BİSAM verilerine göre, bir ailenin günlük gıda harcaması 871 lira 64 kuruşu buldu. Günlük harcamalar içinde en yüksek pay 272 lira ile meyve-sebze grubuna ait oldu. Onu 219 lira ile süt ve süt ürünleri, 164 lira ile et-tavuk-balık izledi. Ekmek için 78 lira, yağ için 43 lira, yumurta için 14 lira, şeker ve tatlandırıcı ürünler için ise 21 lira harcama gerekti.