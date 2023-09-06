Adana'da orman yangını
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 2 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 40 işçi sevk edilirken yangına karadan müdahale sürerken yangın kısa sürede kontrol altına alınabildi.
1 hektar ormanlık alan yangında zarar görürken bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin kolluk güçleri soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, İmamoğlu ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında bilinmeyen sebeple çıkan yangın, Kozan Orman İşletme ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı. Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler 6 arazöz, 2 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 50 işçi ile karadan müdahale edildi. Yangın hızlı ve etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Ormanda soğutma çalışması devam ediyor.