Adana'da orman yangını

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında bilinmeyen sebeple çıkan yangın, Kozan Orman İşletme ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı. Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler 6 arazöz, 2 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 50 işçi ile karadan müdahale edildi. Yangın hızlı ve etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Ormanda soğutma çalışması devam ediyor.