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Adıyaman'da depremde yıkılmıştı: Yeniden ziyarete açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tarihi Karakuş Tümülüsü’ndeki ‘Tokalaşma Sütunu’ restorasyonun ardından tekrardan ziyarete açıldı.

Adıyaman'da depremde yıkılmıştı: Yeniden ziyarete açıldı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman’da da büyük yıkıma yol açtı. Kentin tarihi mekanlarından Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü’ndeki sütun da depremlerde devrildi.

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Adıyaman'da depremde yıkılmıştı: Yeniden ziyarete açıldı - Resim: 2

Yıkılan Kommagene Kralı 1’inci Antiokhos’un oğlu Kral 2’nci Mithridates’in, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartmasının yer aldığı ‘Tokalaşma Sütunu’ için restorasyon başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi sütun, yeniden ziyarete açıldı.

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Adıyaman'da depremde yıkılmıştı: Yeniden ziyarete açıldı - Resim: 3

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, restorasyon sonrası yıkılan sütunun eski haline getirildiğini belirtti.

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Adıyaman'da depremde yıkılmıştı: Yeniden ziyarete açıldı - Resim: 4

Çalışmalarla tarihi sütunun yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Alkan, , tarihi sütun ile üzerindeki kabartmanın restorasyonunun çok iyi şekilde yapıldığını, ziyarete açılması ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini de dile getirdi.

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