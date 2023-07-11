Adıyaman'da depremde yıkılmıştı: Yeniden ziyarete açıldı

Çalışmalarla tarihi sütunun yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Alkan, , tarihi sütun ile üzerindeki kabartmanın restorasyonunun çok iyi şekilde yapıldığını, ziyarete açılması ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini de dile getirdi.