Erdoğan - Özel görüşmesinin yeri ve zamanı belli oldu

CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs Perşembe günü saat 16:00’da AK Parti Genel Merkezi’nde görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP genel Başkanı Özgür özel arasında yapılması beklenen 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak. İkili arasındaki görüşmenin yeri belli oldu. Özel ve Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde görüşmenin Beştepe’de yapılabileceği ifade edilmişti.

NELER KONUŞULACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin belediyelerin sorunlarından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmasına kadar üzerinde konuşulması gereken önemli meselelerin olduğunu belirtmişti.