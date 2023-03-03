Afet bölgesinde çadırda EYT kuyruğu
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu Adana'da Sosyal Güvenlik Kurumu önünde emekli olmak isteyenler, SGK bahçesine kurulan çadırda ilk başvurularını yapmaya başladı.
Adana'da emeklilik işlemlerini başlatmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğü önünde sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu.
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Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilden biri olan Adana'da başvuruları için SGK bahçesine çadır kuruldu.
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Vatandaşlar, çadırda emekli olmak için ilk müracaatlarını yapmaya başladı.
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Emekli olmak için sıraya giren Ali Delikanlı, "Eğer borcumuz yoksa buradan direkt form dolduruyoruz. Formu veriyoruz ve başka bir işlem yapmıyoruz. Kendileri yapıyor. E Devlet sisteminde şu an yoğunluktan dolayı zaten sorun var. Ben çok sıra beklemedim ama eşimin borçlanma işlemi için bekliyoruz" dedi.
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