Afet bölgesinde çadırda EYT kuyruğu

Emekli olmak için sıraya giren Ali Delikanlı, "Eğer borcumuz yoksa buradan direkt form dolduruyoruz. Formu veriyoruz ve başka bir işlem yapmıyoruz. Kendileri yapıyor. E Devlet sisteminde şu an yoğunluktan dolayı zaten sorun var. Ben çok sıra beklemedim ama eşimin borçlanma işlemi için bekliyoruz" dedi.