Ağızlarını diken göçmenler açık grevine başladı

Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD’ye akını devam ediyor. Meksika’nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD’ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi. Ulusal Göç Enstitüsü’nün (INM) önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı. Dudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi.