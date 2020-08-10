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  3. 10 Ağustos 2020 13:55

Ağrı Dağı eteklerindeki renkli sulak alanlar ilgi çekiyor

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kum tepeleri arasında oluşan farklı renklerdeki sulak alanlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Ağrı Dağı eteklerindeki renkli sulak alanlar ilgi çekiyor

Ağrı Dağı eteklerinde kum ocağı olarak kullanıldıktan sonra terk edilen sulak alanlar, kum tepeleri ve arasındaki renkli sularıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor.

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Ağrı Dağı eteklerindeki renkli sulak alanlar ilgi çekiyor

Karakoyunlu ilçesine bağlı Karahacılı köyü yakınlarındaki terk edilmiş kum ocağının içine dolan sular, bir süre sonra kırmızı ve yeşile dönüştü.

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Ağrı Dağı eteklerindeki renkli sulak alanlar ilgi çekiyor

Oluşan kum tepelerinin arasını kaplayan sular, adeta labirenti andıran görüntüsüyle ve suların rengiyle ilginç görüntüler sunuyor.

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Ağrı Dağı eteklerindeki renkli sulak alanlar ilgi çekiyor

Dağın eteklerinde bulunan sulak alan, hem Ağrı Dağı manzarasıyla hem de yeşil ve kırmızı sularıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

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