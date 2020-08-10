Ağrı Dağı eteklerindeki renkli sulak alanlar ilgi çekiyor
Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kum tepeleri arasında oluşan farklı renklerdeki sulak alanlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.
Ağrı Dağı eteklerinde kum ocağı olarak kullanıldıktan sonra terk edilen sulak alanlar, kum tepeleri ve arasındaki renkli sularıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Karahacılı köyü yakınlarındaki terk edilmiş kum ocağının içine dolan sular, bir süre sonra kırmızı ve yeşile dönüştü.
Oluşan kum tepelerinin arasını kaplayan sular, adeta labirenti andıran görüntüsüyle ve suların rengiyle ilginç görüntüler sunuyor.