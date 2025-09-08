Ağustos ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Döviz mi, borsa mı, TL mi, altın mı ?

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ağustos 2025

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,31 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.