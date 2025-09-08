Ağustos ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Döviz mi, borsa mı, TL mi, altın mı ?
Türkiye İstatistik Kurumu, geride bıraktığımız Ağustos ayının en çok getiri sağlayan yatırım aracını açıkladı. İşte rakamlarla karşılaştırmalı olarak ağustos 2025'in yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı...
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,60 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ağustos 2025
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) %0,77 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,71 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,33, Amerikan Doları %0,95 ve Euro %1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %1,21, DİBS %1,15 ve külçe altın %0,10 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,52 ve Euro %0,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ağustos 2025
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,31 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.