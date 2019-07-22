Ailesini beslemek için avlanıyor
İngiltere'de, ailesini beslemek için avlanan 35 yaşındaki Rachel Carrie'nin açıklamaları şaşırttı. Genç kadın, hayvanların öldürülmesinden vejetaryenleri sorumlu tutuyor.
Eskiden vejetaryen olan Rachel Carrie bugüne kadar 4 geyik, 40 ördek, 80 sülün ve keklik ve 125 tahta güvercini avladığını söylüyor.
Et için kasap ya da markete çok nadiren gittiğini belirten Rachel Carrie ailesinin genel olarak avlandığı canlıları yemeyi tercih ettiğini, oğlunun dört yaşından bu yana avladığı canlıları tükettiğini belirtiyor.