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  3. 22 Temmuz 2019 10:21

Ailesini beslemek için avlanıyor

İngiltere'de, ailesini beslemek için avlanan 35 yaşındaki Rachel Carrie'nin açıklamaları şaşırttı. Genç kadın, hayvanların öldürülmesinden vejetaryenleri sorumlu tutuyor.

Ailesini beslemek için avlanıyor

İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Rachel Carrie, ailesini avlanarak besliyor.

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Ailesini beslemek için avlanıyor

Eskiden vejetaryen olan Rachel Carrie bugüne kadar 4 geyik, 40 ördek, 80 sülün ve keklik ve 125 tahta güvercini avladığını söylüyor.

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Ailesini beslemek için avlanıyor

Et için kasap ya da markete çok nadiren gittiğini belirten Rachel Carrie ailesinin genel olarak avlandığı canlıları yemeyi tercih ettiğini, oğlunun dört yaşından bu yana avladığı canlıları tükettiğini belirtiyor.

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Ailesini beslemek için avlanıyor

Et için kasap ya da markete çok nadiren gittiğini belirten Rachel Carrie ailesinin genel olarak avlandığı canlıları yemeyi tercih ettiğini, oğlunun dört yaşından bu yana avladığı canlıları tükettiğini belirtiyor.

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