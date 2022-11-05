AK Parti’den milyonları heyecanlandıran asgari ücret, EYT, memur ve emekli maaş zammı açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Yaklaşık 4,5 milyon kişi ise emekli olmak için EYT düzenlemesinin Meclis’ten geçmesini bekliyor. Bir yandan da geçici işçi, taşeron ve sözleşmeli personel için de kadro yolunun açılması için gün sayılıyor. Yıl sonuna yaklaştıkça çalışma hayatını düzenleyecek yeni adımlar için Ankara’da yoğun bir mesai harcanıyor.
Herkesin gözü başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasiler ve ekonomi yönetiminden gelecek mesajlara çevrilmiş durumda. Gündemi meşgul eden konulara ilişkin son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan geldi.
2022 YIL SONU İTİBARİYLE ATILAN ADIMLAR HAYATA GEÇİRİLECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hummalı çalışma yürütüldüğünü, bu konuların masaya yatırıldığını ve üzerinde çalışıldığını anlatan Akbaşoğlu, "Ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik, getiriyoruz." ifadesini kullandı.
EYT ve kadro çalışması konusunda yıl sonuna kadar ardı ardına gelişmelerin yaşanacağını belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: