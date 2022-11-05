AK Parti’den milyonları heyecanlandıran asgari ücret, EYT, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Yaklaşık 4,5 milyon kişi ise emekli olmak için EYT düzenlemesinin Meclis’ten geçmesini bekliyor. Bir yandan da geçici işçi, taşeron ve sözleşmeli personel için de kadro yolunun açılması için gün sayılıyor. Yıl sonuna yaklaştıkça çalışma hayatını düzenleyecek yeni adımlar için Ankara’da yoğun bir mesai harcanıyor.