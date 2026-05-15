Akılalmaz şantaj: Kapısına kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı yığdılar!

"Geçenlerde burada aynı anda 30 tane kurye vardı"

Yaklaşık 4 yıldır asılsız siparişlerle uğraştığını belirten H.Ş., "Bu 4 yılın son 1.5 yılında bu siparişler arttı. Özellikle son 10 günde de artık zirve yaptı. Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada aynı anda 30 tane kurye vardı. Öğlen 12.00 gibi başlıyor, gece saat 03.00'e kadar zilimiz hiç susmuyor. Nakliyeci gönderiyorlar, cenaze aracı, ambulans, çilingir gönderiyorlar. Biz artık bu konudan çok sıkıldık. 2022 yılında bir şikayette bulunmuştum, ama yurt dışı menşeli bir numara olduğu için bulamadılar. Artık 5G'ye geçtik, teknolojimiz ilerledi. Artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.