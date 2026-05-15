Akılalmaz şantaj: Kapısına kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı yığdılar!
Antalya’da yaşayan İnşaat Mühendisi H.Ş., 4 yıldır gizemli bir siber şantaj çetesinin hedefinde. Evi adına günde onlarca asılsız yemek siparişi verilen, kapısına ambulans ve cenaze aracı gönderilen H.Ş., yurt dışı numaralı şüphelilerin kendisinden 500 bin TL fidye istediğini belirtti. Komşularının da tehdit mesajlarıyla huzursuz edildiği akılalmaz olay yargıya taşındı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden İnşaat Mühendisi H.Ş., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 4 yıldır kesintisiz bir siber zorbalığa maruz kalıyor. Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki evine her gün onlarca asılsız yemek siparişi gönderilen vatandaş, şantajcıların kendisinden 500 bin TL talep ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde ikamet eden İnşaat Mühendisi H.Ş.'ın evine 4 yıldır sürekli olarak günde onlarca yemek siparişi verilerek, adresine kuryeler gönderildi. Ardı arkası kesilmeyen yemek siparişleri ile yapılan taciz kimi zaman farklı boyutlara taşındı. H.Ş.'nin ikametine nakliyeci, ambulans, cenaze aracı ve annesine şiddet uyguladığı ihbarı ile polis dahi gönderildi. Sürekli kapısının çalınmasından rahatsız olan Ş. oturduğu apartmanın kapısına bir yazı yazsa da soruna çözüm olmadı.
Tacizlerin boyutu değişti
Sürekli olarak gönderilen çok sayıdaki yemek siparişi ve kuryelerin yanı sıra boyutu değişen tacizlerden bunalan H.Ş., polis merkezi ve savcılığa müracaatta bulundu. Ancak verilen yemek siparişlerinin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarası ile verildiği tespit edildi. Bir şekilde telefon numarasına ulaşan Ş., mesaj yolu ile irtibat kurduğu kişiden gelen cevap ile şok oldu. Görüştüğü şahıs kendisinin yanı sıra annesinin ve apartmandaki komşularının da irtibat numaralarının kendilerinde bulunduğunu belirterek, 500 bin TL talep etti.
"Geçenlerde burada aynı anda 30 tane kurye vardı"
Yaklaşık 4 yıldır asılsız siparişlerle uğraştığını belirten H.Ş., "Bu 4 yılın son 1.5 yılında bu siparişler arttı. Özellikle son 10 günde de artık zirve yaptı. Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada aynı anda 30 tane kurye vardı. Öğlen 12.00 gibi başlıyor, gece saat 03.00'e kadar zilimiz hiç susmuyor. Nakliyeci gönderiyorlar, cenaze aracı, ambulans, çilingir gönderiyorlar. Biz artık bu konudan çok sıkıldık. 2022 yılında bir şikayette bulunmuştum, ama yurt dışı menşeli bir numara olduğu için bulamadılar. Artık 5G'ye geçtik, teknolojimiz ilerledi. Artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.