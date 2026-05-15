İstanbul'da metro hatlarında arıza: Seferler aksıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yaşana teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı öğrenildi.
Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol