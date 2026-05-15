13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar!

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki G.Ö.’nün sosyal medya üzerinden tanıştığı 36 kişi tarafından sistematik istismara uğradığı ortaya çıktı. "Yemek" vaadiyle kandırılan çocuğun yaşadıklarına annesinin de para karşılığı göz yumduğu iddiası kan dondurdu.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, sosyal medya üzerinden tanıştığı 36 kişi tarafından sistematik olarak cinsel istismara maruz bırakıldığı belirlendi. 180 kişinin ifadesinin alındığı dev soruşturmada, aralarında mağdurun annesinin de bulunduğu 33 kişi tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 8. sınıf öğrencisi G.Ö., başta TikTok olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında tanıştığı kişiler tarafından hedef alındı.

1,5 yıldır devam ettiği öne sürülen istismar zinciri, emniyete yapılan isimsiz bir ihbarla gün yüzüne çıktı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, küçük çocuğu "yemek ısmarlama" vaadiyle kandırarak istismar ettikleri belirlendi.

TV100'ün haberine göre soruşturmanın en sarsıcı detayı ise mağdur çocuğun annesiyle ilgili oldu. Tutuklanan annenin, kızının telefonundaki mesajları görmesine rağmen istismara engel olmadığı, aksine para karşılığında bu görüşmelere göz yumduğu iddia edildi. İddianamede, annenin mesajlaştığı kişilere sadece "bir daha böyle şeyler konuşmayın" yazmakla yetindiği bilgisi yer aldı.

Mağdur Çocuk Yaşadıklarını Hatırlamıyor

Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan G.Ö., istismarların bazen para karşılığı, bazen aynı anda birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini anlattı. Yaşanan travmanın boyutu, iddianameye "çocuğun kim tarafından kaç kez istismar edildiğini dahi artık hatırlamadığı" şeklinde yansıdı. Adli Tıp raporu da sistematik istismarı kanıtlar nitelikte bulgular ortaya koydu.

Yargı Süreci Başladı, Gözaltılar Artabilir

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 27 yetişkin ve 9 suça sürüklenen çocuk yargılanacak. Şüpheliler hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı. Savcılığın HTS ve baz kayıtları üzerindeki incelemeleri sürerken, olayla bağlantılı yeni isimlerin gözaltına alınabileceği öğrenildi.

TV100

