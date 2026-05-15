CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Başkan yardımcısı da dahil 13 gözaltı var!

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik düzenlenen "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, belediyedeki ihale işlemlerinde rüşvet alındığı ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltında

Operasyonun en dikkat çeken gelişmesi, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da şüpheliler arasında yer alması oldu. Karan ile birlikte ihale süreçlerinde rol aldığı veya çıkar sağladığı iddia edilen toplam 13 kişi, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Soruşturma Derinleşiyor

"Rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen tahkikat kapsamında, belediye binasındaki bazı dijital materyallere ve evraklara da el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Denizli kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyona dair resmi makamlardan gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.