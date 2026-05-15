  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Başkan yardımcısı da dahil 13 gözaltı var!

CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Başkan yardımcısı da dahil 13 gözaltı var!

CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Başkan yardımcısı da dahil 13 gözaltı var!
Güncelleme:

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındı

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik düzenlenen "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, belediyedeki ihale işlemlerinde rüşvet alındığı ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltında

Operasyonun en dikkat çeken gelişmesi, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da şüpheliler arasında yer alması oldu. Karan ile birlikte ihale süreçlerinde rol aldığı veya çıkar sağladığı iddia edilen toplam 13 kişi, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Soruşturma Derinleşiyor

"Rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen tahkikat kapsamında, belediye binasındaki bazı dijital materyallere ve evraklara da el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Denizli kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyona dair resmi makamlardan gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraflar! "Az kalsın erkekliğim gidiyordu, sevgililerimi aldattım!''
Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraflar! "Az kalsın erkekliğim gidiyordu, sevgililerimi aldattım!''
Hazal Subaşı'ndan sevgilisi Oğuzhan Koç'a düşman çatlatan kutlama!
Hazal Subaşı'ndan sevgilisi Oğuzhan Koç'a düşman çatlatan kutlama!
Serenay Sarıkaya Türkiye'yi terk mi ediyor? İşte radikal kararın perde arkası....
Serenay Sarıkaya Türkiye'yi terk mi ediyor? İşte radikal kararın perde arkası....
12 yıllık evliliğini bitiren Pelin Karahan'ın ''mutfak'' pozu olay oldu
12 yıllık evliliğini bitiren Pelin Karahan'ın ''mutfak'' pozu olay oldu
İslam Memiş'ten "Cumhuriyet tarihinde bir ilk" uyarısı! Altın, gümüş ve borsa tahminlerini açıkladı
İslam Memiş'ten "Cumhuriyet tarihinde bir ilk" uyarısı! Altın, gümüş ve borsa tahminlerini açıkladı
Noter önünde kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu
Noter önünde kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Volkswagen'in tam 2 bin km hibrit yol canavarı ortaya çıktı! Yakıt almayı, şarj etmeyi unutturacak!
Volkswagen'in tam 2 bin km hibrit yol canavarı ortaya çıktı! Yakıt almayı, şarj etmeyi unutturacak!
Etiketler Merkezefendi Merkezefendi Belediyesi rüşvet operasyonu Denizli Emrah Karan ihaleye fesat karıştırma KOM belediye gözaltı asayiş yolsuzluk soruşturması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Çarklar duruyor... İnşaat üretiminde 3,5 yılın en sert düşüşü yaşandı! Çarklar duruyor... İnşaat üretiminde 3,5 yılın en sert düşüşü yaşandı! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! İBB'ye dev ihale operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı, ''kurgusal ihale" iddiası gündemde! İBB'ye dev ihale operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı, ''kurgusal ihale" iddiası gündemde! Camiye yıldırım düştü: Minare içeri göçtü, imam yaralandı! Camiye yıldırım düştü: Minare içeri göçtü, imam yaralandı! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu! Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet operasyonu büyüyor: 2. dalga başladı, 7 gözaltı var Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet operasyonu büyüyor: 2. dalga başladı, 7 gözaltı var
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Sinan Akçıl’ın ardından Semicenk de devrede: Milli Takım marşı sosyal medyayı salladı Sinan Akçıl’ın ardından Semicenk de devrede: Milli Takım marşı sosyal medyayı salladı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! Inter Şampiyonluğu Türkçe şarkıyla kutladı: Barella’dan Demet Akalın şov! Inter Şampiyonluğu Türkçe şarkıyla kutladı: Barella’dan Demet Akalın şov! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü!