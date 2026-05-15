Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana gelen şiddetli hortum, yerleşim yerini adeta savaş alanına çevirdi. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu, duvarların yıkıldığı ve ağaçların devrildiği felakette 5 vatandaş yaralandı. Çorum Valisi Ali Çalgan’ın yerinde incelediği yıkımın boyutu havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde saat 15.30 sıralarında meydana gelen hortum felaketi, köyde büyük çapta maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı.
Aniden çıkan hortum nedeniyle köydeki çok sayıda evin çatısı uçarken, bazı evlerin duvarları yıkıldı ve ağaçlar yerinden sökülerek devrildi.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hortum sırasında yaralanan 5 vatandaştan 2'si, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
