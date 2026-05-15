CHP'de İl Başkanlığı davasında karar çıkmadı: Gürsel Tekin’in görevi uzadı!

CHP'nin olaylı 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada mahkemeden erteleme kararı geldi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada eksiklerin giderilmesi istenirken, Gürsel Tekin ve heyetinin kayyımlık görevinin devamına hükmedildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 38. Olağan Kongresi’ne yönelik açılan iptal davasında beklenen karar çıkmadı; mahkeme heyeti duruşmayı 10 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve kongre kararlarının iptali talepleri görüşülmeye devam edildi.

Bugünkü duruşmada mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini belirterek davayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Gürsel Tekin ve Heyeti Göreve Devam Edecek

Dava sürecindeki en dikkat çekici noktalardan biri olan yönetim belirsizliği de bu kararla netleşmiş oldu.

Mahkeme, yeni duruşma tarihi olan 10 Temmuz 2026 saat 11.00’e kadar CHP İstanbul İl Başkanlığı için mahkeme tarafından oluşturulan Çağrı Heyetinin Başkanı Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevine devam etmesine karar verdi.

Süreç Neden Uzadı?

Davada, kongre sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları ve seçilen yönetimin meşruiyeti tartışılıyor. Mahkemenin eksik evrak ve dosyaların tamamlanması yönündeki kararı, CHP İstanbul teşkilatındaki kayyım yönetiminin bir süre daha devam edeceği anlamına geliyor. Siyaset kulislerinde yakından takip edilen bu davanın bir sonraki oturumu, İstanbul siyasetinin geleceği açısından kritik bir rol oynamaya devam edecek.