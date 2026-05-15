Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması!
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, şampiyonluk sonrası suskunluğunu bozdu! Transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif alıp almadığına dair soruları yanıtlayan Sane, "Tek seçenek Galatasaray'dı" diyerek ezeli rakibi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, transfer sürecine ve Fenerbahçe iddialarına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk kupasını kaldıran sarı-kırmızılı ekipte, ilk sezonunda bu başarıyı tadan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel değerlendirmelerde bulundu. Sane, sezon başında birçok teklif almasına rağmen neden Galatasaray'ı seçtiğini açık yüreklilikle anlattı. Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile de anılan Leroy Sane, rakip takımdan teklif alıp almadığı yönündeki soruya net bir cevap verdi: "Benim için tek bir seçenek vardı o da Galatasaray’dı. Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Fenerbahçe beni cezbetmedi." Kulübün büyüklüğü, geçmişi ve taraftar kitlesinin kendisini en başından beri cezbettiğini belirten Alman oyuncu, tercihinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.
Sezonun en unutulmaz anlarının iki Fenerbahçe derbisi olduğunu ifade eden Sane, özellikle deplasmanda kazanılan ikinci maçın ve sergilenen oyunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Şampiyonlar Ligi'nden elenme sürecinin bir dönüm noktası olduğunu belirten tecrübe oyuncu, bu süreçten güçlenerek çıktıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını dile getirdi. Üç yıl üst üste şampiyon olan bir takımda yeni bir kadroyla bu başarıyı sürdürmenin kolay olmadığını ancak taraftar desteğiyle bunu başardıklarını sözlerine ekledi. Türkiye’ye adaptasyonun çok kolay olduğunu belirten tecrübeli kanat oyuncusu, “Açıkçası en başından beri adaptasyonum çok kolay oldu. Burada bana herkes çok yardımcı oldu. Almanca konuşan birçok oyuncu var. Kaan burada, İlkay geldi benim için çok önemli. Günay var. Sadece Almanca konuşanlarla sınırlandırmak istemiyorum herkes bana çok yardımcı oldu. Burada nerede oturabilirim, tesise neresi yakın. Bu açıdan herhangi bir sorun yaşamadım. Adaptasyonum çok kolay oldu” diye konuştu.
Okan Buruk’un futbol anlayışında kendisini nasıl hissettiğiyle ilgili gelen soru üzerine Sane, şöyle konuştu:
“Sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Benim sevdiğim bir oyun tarzı içinde oynuyoruz. Hücum futbolu oynuyoruz. Bu hücum futbolu içinde kendimi buluyorum. Tarz olarak hoşuma giden bir futbol. O yüzden takımın içinde kendimi çok iyi hissediyorum.”
Daha önceki takımlarında zaman zaman sol kanatta da forma giydiğini hatırlatan Leroy Sane, “City’de sol tarafta oynadım. Benim hangi tarafta oynamam biraz oyunun sistemiyle alakalı. Sağ tarafta daha verimli olduğum sistemler var. Sol tarafta verimli olduğum sistemler var. Burada sağ tarafta verimli olduğum bir sistemdeyim. Sol tarafta da oynayabilirim. O konuda herhangi bir tercihim yok” ifadelerini kullandı. Kendi performansı hakkında düşünceleri sorulan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, “Kendi performansımla ilgili çok konuşan bir insan değilim. Çok sevdiğim bir şey değil. İyi ile çok iyi arasında bir sezon olduğunu düşünüyorum ama çok daha iyisini de yapabileceğimi biliyorum. Önümüzdeki sezon koyduğum hedef de daha verimli olmak. İlk sezonum için kötü bir sezon geçirmediğimi, iyi ile çok iyi arasında bir sezon olduğunu düşünüyorum” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’ndan daha iyisi olabileceğini ifade eden Sane, “Yeni formatta ilk kez oynayan birçok oyuncumuz vardı. Yeni sisteme adapte olmak kolay bir şey değil. İyi maçlar çıkarttığımızı düşünüyorum. Önemli galibiyetler elde ettik. Galatasaray’ın kim olduğunu, potansiyelimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bence iyi bir görüntü çizdik. Her zaman daha fazlasını hedeflememiz gerekiyor. Seneye de daha fazla daha sesli şekilde Galatasaray’ın kim olduğunu, gerçek gücümüzü göstermemiz gerekiyor. O potansiyele sahibiz. Kesinlikle Son 16 Turu’ndan daha iyisi olabilirdi. Galatasaray olarak kazanması sürpriz olan takım değil, kazanmayı hedefleyen, her rakibi üzecek potansiyelde bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sürpriz galibiyetlerden çıkıp, üst üste kazanıp, gerçekten Galatasaray’ın herkesi acıtacak bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu potansiyeli bizde görüyorum. Bunu hedeflememiz gerekiyor” diye konuştu.