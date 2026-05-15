Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması!

Daha önceki takımlarında zaman zaman sol kanatta da forma giydiğini hatırlatan Leroy Sane, “City’de sol tarafta oynadım. Benim hangi tarafta oynamam biraz oyunun sistemiyle alakalı. Sağ tarafta daha verimli olduğum sistemler var. Sol tarafta verimli olduğum sistemler var. Burada sağ tarafta verimli olduğum bir sistemdeyim. Sol tarafta da oynayabilirim. O konuda herhangi bir tercihim yok” ifadelerini kullandı. Kendi performansı hakkında düşünceleri sorulan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, “Kendi performansımla ilgili çok konuşan bir insan değilim. Çok sevdiğim bir şey değil. İyi ile çok iyi arasında bir sezon olduğunu düşünüyorum ama çok daha iyisini de yapabileceğimi biliyorum. Önümüzdeki sezon koyduğum hedef de daha verimli olmak. İlk sezonum için kötü bir sezon geçirmediğimi, iyi ile çok iyi arasında bir sezon olduğunu düşünüyorum” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’ndan daha iyisi olabileceğini ifade eden Sane, “Yeni formatta ilk kez oynayan birçok oyuncumuz vardı. Yeni sisteme adapte olmak kolay bir şey değil. İyi maçlar çıkarttığımızı düşünüyorum. Önemli galibiyetler elde ettik. Galatasaray’ın kim olduğunu, potansiyelimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bence iyi bir görüntü çizdik. Her zaman daha fazlasını hedeflememiz gerekiyor. Seneye de daha fazla daha sesli şekilde Galatasaray’ın kim olduğunu, gerçek gücümüzü göstermemiz gerekiyor. O potansiyele sahibiz. Kesinlikle Son 16 Turu’ndan daha iyisi olabilirdi. Galatasaray olarak kazanması sürpriz olan takım değil, kazanmayı hedefleyen, her rakibi üzecek potansiyelde bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sürpriz galibiyetlerden çıkıp, üst üste kazanıp, gerçekten Galatasaray’ın herkesi acıtacak bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu potansiyeli bizde görüyorum. Bunu hedeflememiz gerekiyor” diye konuştu.